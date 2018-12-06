Контроль пожарной безопасности усилят в школах Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-06T09:25:47+03:00

Две школы горели в Приангарье на этой неделе

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Школа в поселке Алексеевске вспыхнула прямо во время уроков вчера, 5 декабря. В здании находились 96 учеников. Все благополучно покинули здание. Причины пожара пока не установлены.

Этой же ночью в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района произошел еще один пожар. По данным МЧС возгорание произошло из-за перекала в котельной, отапливаемой углем. 16 учеников перевели в другую школу.

В связи с этими событиями в Иркутске состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (КЧС). В первую очередь участники обсудили вопрос организации учебного процесса детей, которые посещали данные учебные заведения. Если с учениками Верхнего Кукута все ясно, то место, где будут обучать 160 школьников поселка Алексеевск пока неизвестно.

- Рабочий день каждого руководителя должен начинаться и заканчиваться с проверки работоспособности систем противопожарной защиты, - подчеркнул председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. - Халатное отношение к вопросам пожарной безопасности недопустимо.

Также Руслан Болотов поручил усилить контроль пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

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