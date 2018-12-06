Ангарчанин задержал грабителя, напавшего на школьницу

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-06T11:17:06+03:00

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Среди белого дня грабитель в Ангарске напал на 11-летнюю девочку. Это произошло в 207-ом квартале города нефтехимиков. Злоумышленник вырвал у нее из рук сотовый телефон и бросился прочь.

- Его заметил местный житель, который случайно проходил мимо, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

21-летний Михаил Травян бросился вслед за преступником. Догнав грабителя, он вернул его на место происшествия и удерживал до приезда полицейских. Кстати, Михаил младше задержанного на три года, но это нисколько не смутило отважного парня.

- По факту случившегося возбуждали уголовное дело по статье "Грабеж", - добавляют в пресс-службе. - Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полиция планирует поощрить Михаила Трояна за неравнодушие к чужой беде и оказанную помощь.