2018-12-06T11:27:22+03:00
Общество

Ангарчанин задержал грабителя, напавшего на школьницу

Злоумышленник вырвал у девочки телефон
Ольга БУЕВА
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Ангарчанин задержал грабителя, напавшего на школьницу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Ангарчанин задержал грабителя, напавшего на школьницу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Среди белого дня грабитель в Ангарске напал на 11-летнюю девочку. Это произошло в 207-ом квартале города нефтехимиков. Злоумышленник вырвал у нее из рук сотовый телефон и бросился прочь.

- Его заметил местный житель, который случайно проходил мимо, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

18-летний Михаил Травян бросился вслед за преступником. Догнав грабителя, он вернул его на место происшествия и удерживал до приезда полицейских. Кстати, Михаил младше задержанного на три года, но это нисколько не смутило отважного парня.

- По факту случившегося возбуждали уголовное дело по статье "Грабеж", - добавляют в пресс-службе. - Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полиция планирует поощрить Михаила Травяна за неравнодушие к чужой беде и оказанную помощь.

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