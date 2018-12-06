2018-12-06T10:28:36+03:00
Общество

Два фильма из Иркутска отметили на международном кинофестивале

Жюри оценили мастерство наших земляков
Ольга БУЕВА
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Два фильма из Иркутска отметили на международном кинофестивалеДва фильма из Иркутска отметили на международном кинофестивалеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Фильмы Иркутского областного кинофонда отмечены на двух кинофестивалях.

- Лента «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» режиссера Марии Кельчевской получила Специальный приз, особое упоминание жюри на XXIII Международном фестивале кинофильмов и телепрограмм православного кино «Радонеж-2018» в Москве, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В мероприятии принимают участие около 200 государственных и негосударственных телерадиокомпаний со всего мира.

Еще один фильм Иркутского областного кинофонда «Иркутск с нами?» режиссера Марии Кельчевской получил Гран-При в номинации документальное кино на 16-м Международном фестивале короткометражного кино «Рыбий глаз», финал которого состоялся в Южной Корее. Фильм создали для кинолетописи «Земля у Байкала».

Международный фестиваль короткометражного кино «Рыбий глаз» проводится уже более 20 лет. Ежегодно в нем принимает участие более пятисот авторов из всех регионов России и ближнего зарубежья.

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