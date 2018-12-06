2018-12-06T10:57:20+03:00
Авто

В Иркутской области задержали водителя маршрутки, который перевозил без прав пассажиров

Его лишили права управления транспортом несколько месяцев назад
Ольга БУЕВА
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В Иркутской области задержали водителя маршрутки, который перевозил без прав пассажиров. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.В Иркутской области задержали водителя маршрутки, который перевозил без прав пассажиров. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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В Иркутской области поймали водителя без документов. Право управлять транспортом 59-летнего мужчину лишили несколько месяцев назад. Однако он продолжал перевозить пассажиров в Свирске на одном из городских маршрутов.

- Полицейские заметили, что водитель не пристегнут ремнем безопасности и остановили его, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. - В салоне находились десять пассажиров.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Также накажут и должностное лицо, допустившее к управлению маршруткой водителя, не имеющего водительского удостоверения. Штраф составляет пятьдесят тысяч рублей.

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