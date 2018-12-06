2018-12-06T11:39:11+03:00
Общество

Семья погибла на пожаре в Иркутской области

Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Семья погибла на пожаре в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Семья погибла на пожаре в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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В пожарную часть города Братска поступил звонок, очевидцы рассказали о том, что горит дача в одном из садоводств. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что горит коттеджный дом и баня. На тушение огня ушло около пяти часов. На обугленных развалинах обнаружили останки двоих человек.

Дознаватели смогли найти родственников погибших, они рассказали, что это была супружеская пара, 48-летний мужчина и его 45-летняя жена временно проживавшие в чужом доме.

- Они были безработными, при этом регулярно выпивали, соседи рассказали, что и накануне не обошлось без алкоголя - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Также у них была привычка курить в доме.

Место происшествия осматривают инспекторы пожарного надзора. Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем.

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