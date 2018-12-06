2018-12-06T12:23:20+03:00
Общество

Жулик по телефону обманул 72-летнюю пенсионерку из Иркутской области, он выдавал себя за ее сына

Чтобы спасти "сына" она перевела 8 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жулик по телефону обманул 72-летнюю пенсионерку из Иркутской области, он выдавал себя за ее сына.Жулик по телефону обманул 72-летнюю пенсионерку из Иркутской области, он выдавал себя за ее сына.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Аферисты продолжают обманывать наивных жителей Иркутской области. В этот раз на уловку мошенника попалась жительница села Турма Братского района. Преступник под видом ее сына выманил сбережения у пожилой женщины.

В полицию за помощью обратилась пенсионерка, она рассказала сыщикам, что с неизвестного номера ей позвонил мужчина, его голос напоминал голос ее сына. «Сын» встревожено поведал о том что попал в ДТП и теперь и ему грозит тюрьма. Спасти его от нее помогут 8 тысяч рублей. Испуганная женщина, не задумываясь, перевела деньги. Только после этого она решила позвонить своему настоящему сыну, который, конечно же, ни в какое ДТП не попадал.

-Проводится доследственная проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Полицейские выясняют детали случившегося преступления.

Сыщики выясняют личность мошенника. Они изучают его банковские счета и номер сотового телефона. Уже известно, что звонивший был из Самарской области.

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