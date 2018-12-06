2018-12-06T12:55:34+03:00
Общество

Елочные базары 2018 начнут работать в Иркутске 15 декабря

Их разместят в разных районах города
Ольга БУЕВА
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Елочные базары 2018 начнут работать в Иркутске 15 декабряЕлочные базары 2018 начнут работать в Иркутске 15 декабряФото: Евгения ГУСЕВА
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С наступлением новогодней предпраздничной суеты традиционно появляются елочные базары 2018 в Иркутске. В этом году они будут находиться примерно по тем же адресам, что и обычно. Ассортимент тот же - ели, сосна и пихта.

— Елочные базары 2018 в Иркутске начнут работать с 15 декабря, - рассказали в пресс-службе администрации города. - В этом году для торговли живыми елями определено 29 площадок.

Полный список елочных базаров смотрите здесь. Все они будут оформлены в одном стиле и размещены в непосредственной близости к транспортным развязкам, чтобы у жителей и гостей столицы не возникло проблем с транспортировкой деревьев. У продавцов на таких торговых точках обязательно должны быть кассовые аппараты, специальные линейки, перечень цен, а также необходимая разрешительная документация. Именно она будет указывать на то, что продажа производится в рамках закона.

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