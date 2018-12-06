2018-12-06T13:07:39+03:00
Общество

Взяли с поличным: канал сбыта синтетических наркотиков ликвидировали в Иркутской области

Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Взяли с поличным: канал сбыта синтетических наркотиков ликвидировали в Иркутской области.Взяли с поличным: канал сбыта синтетических наркотиков ликвидировали в Иркутской области.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Два месяца отравляли сибряков «синтетикой» через сеть закладок. Полицейские задержали троих жителей Ангарска за сбыт наркотиков. Операцию одновременно проводили в разных частях города.

Оперативники обнаружили канал сбыта наркотиков, который действовал с октября. За это время наркоторговцам удалось развернуть крупную сеть по продаже запрещенных веществ. В банду барыг входили три местных жителя. 34-летний безработный, 29-летний мужчина, ранее судимый за кражи и девушка. 29 –летняя ангарчанка уже была ранее судима за сбыт наркотиков и получила отсрочку наказания. Задержали их всех одновременно в разных районах Ангарска.

- В ходе обыска дома у подозреваемых обнаружили расфасованные синтетические наркотики, сотовые телефоны и банковские карты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Улики изъяты и отправлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье за производство и сбыт наркотиков. Продавцам смертью грозит до 15 лет лишения свободы.

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