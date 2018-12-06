На Урицкого-каток, на Степана Разина-сквер Дружбы: жители Правобережного округа Иркутска выступили с инициативами благоустройства
На общественных слушаниях в школе №15 представили проекты благоустройства Правобережного округа Иркутска. Участие приняли как профессионалы-архитекторы, так и любители, школьники и активисты округа.
Наибольшее обсуждение вызвало будущее улицы Урицкого. По мнению участников в последние годы она потеряла свою значимость как главной торговой магистрали города, они считают, что вернуть внимание иркутян поможет открытие ледового катка и ярмарочных площадей.
- Был представлен проект сквера дружбы народов городов-побратимов Иркутска и Пфорцхайма, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Его планируется разместить на улице Степана Разина 6.
Авторы проекта утверждают, что представители немецкого города уже дали согласились оказать финансовую поддержку. Эти и другие предложения будут учтены в ходе федеральной программы комфортной городской среды.
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