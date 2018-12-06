2018-12-06T15:14:33+03:00
Авто

В Бурятии автомобили с пассажирами, среди которых четыре ребенка, попали в снежный плен

Спасателям удалось вызволить транспорт, никто не пострадал
Ольга БУЕВА
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В Бурятии автомобили с пассажирами, среди которых четыре ребенка, попали в снежный плен. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской областиВ Бурятии автомобили с пассажирами, среди которых четыре ребенка, попали в снежный плен. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
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Сильные морозы и непогода установились не только в Иркутской области, но и в Бурятии.

- Нам поступила информация о том, что в районе населенного пункта Максимиха, Баргузинского района, с 230 по 254 км трассы Улан-Удэ – Курумкан, из-за сильного снегопада образовались снежные заносы, затрудняющие движение транспортных средств, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Спасателями извлекли из сугробов девять застрявших автомобилей, в которых находилось 20 человек, в том числе четыре ребенка, после чего согрели и напоили их чаем. Дорожники очистили проезжую часть от заносов.

В итоге больших сугробов, из-за которых бы могла возникнуть пробка, не образовалось.

В настоящее время автомобили едут свободно, ограничение движения не вводилось.

Всего из снежного плена автомобили вызволяли 11 человек, привлекали семь единиц техники.

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