2018-12-06T16:19:34+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 7 декабря ночью -30, днем -22

По области морозы днем до -34
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 7 декабря ночью -30, днем -22Прогноз погоды в Иркутске: 7 декабря ночью -30, днем -22Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 7 декабря переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. Ветер дует переменный 1-6 м/с. Температура воздуха сегодня ночью -28, -30, в пригородной зоне до -33 градусов. Днем уличные термометры покажут -20,-22. Немного теплее, чем вчера и сегодня, как отмечают синоптики, для этого времени года погода аномально-холодная, по сравнению со средним многолетним значением ниже на 7-13 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер западный, юго-западный, в южных районах северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -28,-33, при прояснении -38, -43. Днем синоптики обещают -19,-24, местами -29,-34 градуса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бурятии автомобили с пассажирами, среди которых четыре ребенка, попали в снежный плен
На Урицкого-каток, на Степана Разина-сквер Дружбы: жители Правобережного округа Иркутска выступили с инициативами благоустройства
Взяли с поличным: канал сбыта синтетических наркотиков ликвидировали в Иркутской области
Елочные базары 2018 начнут работать в Иркутске 15 декабря
12 декабря ищите в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» рецепты блюд для новогоднего стола и рождественские открытки
Жулик по телефону обманул 72-летнюю пенсионерку из Иркутской области, он выдавал себя за ее сына
Семья погибла на пожаре в Иркутской области
В Иркутской области задержали водителя маршрутки, который перевозил без прав пассажиров
Два фильма из Иркутска отметили на международном кинофестивале
Ангарчанин задержал грабителя, напавшего на школьницу
Контроль пожарной безопасности усилят в школах Иркутской области
Кошелек или жизнь: полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении
Иркутянку будут судить за то, что она отказалась лечить свою дочь от ВИЧ
Братск должен завершить переселение граждан из аварийного жилья до конца года
Неудачный выезд: ХК «Ермак» разгромно проиграл «Бурану» из Воронежа 2:5 в матче ВХЛ
Трое несовершеннолетних иркутян попытались украсть автомобиль у таксиста
Иркутянка отдала долг в 334 тысячи рублей, чтобы не лишать живущую в Москве дочь автомобиля
В Иркутской области в ДТП погиб верблюд, еще один верблюд не пострадал
Всероссийский турнир по рукопашному бою начнется в Иркутске 6 декабря
«Сто лиц Восточной Сибири» в Иркутске: финальную встречу 2018 года посвятят Афанасию Белобородову
Всемирный день футбола: в Иркутске покажут фильм «Лев Яшин – номер один»
БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Самаре»
Прогноз погоды в Иркутске: 6 декабря ночью -30, днем -25
Три «Toyоta», «Lexus» и «ГАЗ» столкнулись на Иннокентьевском мосту в Иркутске
Прокуратура проводит проверку пожаров в сельских школах Иркутской области