Прогноз погоды в Иркутске: 7 декабря ночью -30, днем -22

6 Дек. 16:19 2018-12-06T16:19:34+03:00

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В Иркутске 7 декабря переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. Ветер дует переменный 1-6 м/с. Температура воздуха сегодня ночью -28, -30, в пригородной зоне до -33 градусов. Днем уличные термометры покажут -20,-22. Немного теплее, чем вчера и сегодня, как отмечают синоптики, для этого времени года погода аномально-холодная, по сравнению со средним многолетним значением ниже на 7-13 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер западный, юго-западный, в южных районах северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -28,-33, при прояснении -38, -43. Днем синоптики обещают -19,-24, местами -29,-34 градуса.