2018-12-07T03:28:50+03:00
Общество

Выставка ко Дню Конституции России открылась в Иркутске

Экспозицию разместили в Иркутском краеведческом музее
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Выставка ко Дню Конституции России открылась в ИркутскеВыставка ко Дню Конституции России открылась в Иркутске
Изменить размер текста:

В Иркутском краеведческом музее, в отделе истории начала работу мини-выставка, посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации.

- На выставке представлены экспонаты из фондов музея, - рассказали в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея. – В том числе издания Конституций СССР 1977 года и РСФСР 1937 года, доклад о проекте конституции Союза ССР Иосифа Сталина 1938 года, проект конституции Российской Федерации издания Верховного Совета за 1992 год, плакаты 1970-х годов, посвященные Конституции и другое.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Ежегодно, начиная с 1994 года, в этот день в нашей стране отмечают День Конституции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына