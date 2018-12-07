Выставка ко Дню Конституции России открылась в Иркутске

7 Дек. 03:28 2018-12-07T03:28:50+03:00

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В Иркутском краеведческом музее, в отделе истории начала работу мини-выставка, посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации.

- На выставке представлены экспонаты из фондов музея, - рассказали в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея. – В том числе издания Конституций СССР 1977 года и РСФСР 1937 года, доклад о проекте конституции Союза ССР Иосифа Сталина 1938 года, проект конституции Российской Федерации издания Верховного Совета за 1992 год, плакаты 1970-х годов, посвященные Конституции и другое.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Ежегодно, начиная с 1994 года, в этот день в нашей стране отмечают День Конституции.