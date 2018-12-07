2018-12-07T04:20:27+03:00
Общество

Причины пожаров в школах Иркутской области: нарушение правил безопасности и халатность

В обоих случаях – это нарушения правил пожарной безопасности и халатное отношение работников
Ирина РЮТИНА
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Установлены причины пожара в школах Иркутской областиУстановлены причины пожара в школах Иркутской области
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Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознавателям МЧС России выяснили из-за чего сгорела школа в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района и в посёлке Алексеевск Киренского района. Так в школе Эхирит-Булагатского района были нарушены правила эксплуатации печного отопления.

- Работник учебного учреждения, отвечающий за отопление в здании школы, допустил перекаливание печи и оставил её без присмотра, - сообщает пресс-служба МЧС РФ Иркутской области. - В результате перегрева произошёл прогар конструкций трубы и воспламенение потолочных перекрытий.

Кроме того, в школе в момент пожара была отключена пожарная сигнализация.

- Представитель администрации школы пояснил, что сигнализация находилась на модернизации и поэтому была отключена, при этом МЧС России не было проинформировано. Это абсолютно недопустимые действия в разгар учебного года, - говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Из-за отсутствия пожарной сигнализации пожарным о возгорании стало известно слишком поздно. Кто знает, будь система в рабочем состоянии, здание можно было успеть спасти.

В школе поселка Алексеевск Киренского района, как установили эксперты, пожар произошёл в результате нарушения требований пожарной безопасности при проведении ремонтных регламентных работ по отогреву систем отопления.

- В подвальном помещении здания школы были обнаружены следы копоти на трубах и стене, а также паяльная лампа, с помощью которой, очевидно, отогревалась перемерзшая система водоснабжения, - отмечают в ведомстве. - Предположительно, при проведении огневых работ искры попали в пустоты перекрытий, по которым в считанные минуты огонь распространился на верхний этаж и кровлю.

По результатам проверок, скорей всего, будут возбуждены уголовные дела по фактам халатного отношения должностных лиц.

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