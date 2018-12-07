СЕГОДНЯ 04:45 2018-12-07T04:45:10+03:00

София Мехоношина из Иркутска прошла в финал музыкального конкурса «Щелкунчик». Фото: Телеканал К

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В Москве завершился второй тур Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Из 24 человек в финал прошли только девять.

- Среди них София Мехоношина, она представляет сразу два города Иркутск и Москву, - сообщает телеканал «Россия К».

14-летняя София прошла в номинации «Духовые и ударные», она играет на кларнете. В ее номинации за первое место также посоревнуются Александр Рублев из Москвы и Иван Пятков из Новосибирской области.

Кто из них станет победителем, будет известно 11 декабря. Но без статуэтки «Щелкунчика» наша землячка уже не останется. Вопрос только какой она будет – золотой, серебряной или бронзовой.

На заключительном этапе финалисты выступят с Академическим симфоническим оркестром Московской государственной филармонии на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского.