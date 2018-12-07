2018-12-07T05:37:02+03:00
Спорт

Спортсмены из Приангарья привезли 14 медалей с первенства СФО и России по спортивному туризму

Состязания проходили с 29 ноября по 2 декабря в Новосибирске
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Спортсмены из Приангарья привезли 14 медалей с первенства СФО и России по спортивному туризму.Спортсмены из Приангарья привезли 14 медалей с первенства СФО и России по спортивному туризму.
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Спортсмены из Иркутской области достойно выступили на первенствах Сибирского федерального округа и России по спортивному туризму на горных дистанциях. Турнир проходил с 29 ноября по 2 декабря в Новосибирске. Наши ребята привезли 14 медалей.

- Среди юниоров в дисциплине «дистанция – горная – связка» 3 класса победили Дмитрий Федоров из Ангарска и Даниил Вантеев из Иркутска, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - В этой же дисциплине второе место заняли ангарские спортсмены Ростислав Жилкин и Захар Бура.

Среди девушек-юниорок призерами первенства стали иркутянки Анна Булдакова и Дарья Авлахова.

Серебро в дисциплине «дистанция – горная связка» 3 класса завоевали Егор Осипов и Никита Погорелко и Ангарска.

Также Ростислав Жилкин и Егор Осипов отметились в дисциплине «Дистанция –горная» 3 класса. В своих возрастных группах они сумели стать серебряными призерами. А бронзу взял Захар Бура. Среди девушек в этой дисциплине отметилась Дарья Авлахова – стала победительницей.

Ребята достойно выступили на первенстве Сибирского федерального округа, одержав победу в командном зачете.

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