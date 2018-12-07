2018-12-07T06:09:36+03:00
Происшествия

Подросток в Бурятии наворовал имущества из частных домов на 100 тысяч рублей

Полиция продолжает устанавливать все новые подробности незаконной деятельности юноши
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Подросток в Бурятии наворовал имущества из частных домов на 100 тысяч рублей.Подросток в Бурятии наворовал имущества из частных домов на 100 тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Иволгинскому району Бурятии удалось задержать 16-летнего жителя села Сотниково, которого подозревают в серии краж из частных домов пригородного СНТ.

На данный момент уже установлена причастность вора к двум эпизодам краж, которые он совершил в октябре этого года.

- Подросток проникал в частные дома, взламывая замки на дверях или отжимая стеклопакеты, похищал ноутбуки, золото и денежные средства, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Республике Бурятия. - Общий ущерб составил сто тысяч рублей.

Часть похищенного изъята.

Примечательно, что в августе текущего года подросток уже был осужден за преступление аналогичного характера. Тогда ему назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Теперь ему грозит реальный срок с лишением свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасти «Лексус» и нервы: житель Анграска отсудил у администрации двести тысяч рублей за яму на дороге
Авось не поймают: пьяному водителю из Ангарска придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться прав на два года
Участковый из Бурятии задержал местного наркомана и изъял почти полкилограмма запрещенного вещества
Инспекторы ГИБДД спасли дальнобойщика, машина которого заглохла около Усолья-Сибирского
Я и не пропадал: охотник из Бурятии с удивлением встретил спасателей два дня искавших его на 45 градусном морозе
Спортсмены из Приангарья привезли 14 медалей с первенства СФО и России по спортивному туризму
София Мехоношина из Иркутска прошла в финал музыкального конкурса «Щелкунчик»
Причины пожаров в школах Иркутской области: нарушение правил безопасности и халатность
Выставка ко Дню Конституции России открылась в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 7 декабря ночью -30, днем -22
В Бурятии автомобили с пассажирами, среди которых четыре ребенка, попали в снежный плен
На Урицкого-каток, на Степана Разина-сквер Дружбы: жители Правобережного округа Иркутска выступили с инициативами благоустройства
Взяли с поличным: канал сбыта синтетических наркотиков ликвидировали в Иркутской области
Елочные базары 2018 начнут работать в Иркутске 15 декабря
12 декабря ищите в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» рецепты блюд для новогоднего стола и рождественские открытки