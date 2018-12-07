2018-12-07T06:09:36+03:00
Происшествия

Подросток в Бурятии наворовал имущества из частных домов на 100 тысяч рублей

Полиция продолжает устанавливать все новые подробности незаконной деятельности юноши
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Подросток в Бурятии наворовал имущества из частных домов на 100 тысяч рублей.Подросток в Бурятии наворовал имущества из частных домов на 100 тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Иволгинскому району Бурятии удалось задержать 16-летнего жителя села Сотниково, которого подозревают в серии краж из частных домов пригородного СНТ.

На данный момент уже установлена причастность вора к двум эпизодам краж, которые он совершил в октябре этого года.

- Подросток проникал в частные дома, взламывая замки на дверях или отжимая стеклопакеты, похищал ноутбуки, золото и денежные средства, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Республике Бурятия. - Общий ущерб составил сто тысяч рублей.

Часть похищенного изъята.

Примечательно, что в августе текущего года подросток уже был осужден за преступление аналогичного характера. Тогда ему назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Теперь ему грозит реальный срок с лишением свободы.

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