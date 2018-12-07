7 Дек. 06:36 2018-12-07T06:36:08+03:00

Я и не пропадал: охотник из Бурятии с удивлением, встретил спасателей два дня искавших его на 45 градусном морозе. Фото: Спасатель и охотник. Пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.

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К спасателям Северобайкальска обратились за помощью местные жители. Обеспокоенные родственники заявили о пропаже охотника. Мужчина ушел в тайгу еще 16 октября, но в назначенный срок так и не вернулся. Два дня его поисками занимались 5 спасателей на двух снегоходах.

Еще осенью охотника по реке Котера забросили к его угодьям. В этих местах находятся пять зимовий. До ближайшего 20 км, самое дальнее находится в 60 км от реки. Туда и направилась поисковая группа. Движение замедляли наледи и торосы, но больше всего, сильные морозы до – 45 градусов!

- На второй день экспедиции спасатели встретили лыжника, им оказался тот самый охотник, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда. – Пропавший был крайне удивлен тем, что ищут именно его. По его словам он и не пропадал, а лишь задержался.

Здоровый и невредимый после трех недель в заснеженной тайге, он поведал, что не мог вернуться раньше потому, что ждал пока на реке встанет лед, чтобы на лыжах добраться домой. Спасатели вместе с охотником вернулись в поселок Новый Уоян, где его уже ждали встревоженные родственники.