2018-12-07T06:37:18+03:00
Общество

Инспекторы ГИБДД спасли дальнобойщика, машина которого заглохла около Усолья-Сибирского

Большегруз ехал из Набережных Челнов в Иркутск
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Инспекторы ГИБДД спасли дальнобойщика, машина которого заглохла около Усолья-Сибирского.Инспекторы ГИБДД спасли дальнобойщика, машина которого заглохла около Усолья-Сибирского.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Сотрудники ГИБДД оказали помощь в транспортировке грузовика, который заглох на дороге неподалеку от Усолья-Сибирского Иркутской области. Большегруз должен был доставить груз из Набережных Челнов в Иркутск.

- Накануне около двух часов ночи при патрулировании обслуживаемой территории экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД в составе лейтенантов полиции Дениса Рыжакова и Сергея Сергеева на въезде в г. Усолье-Сибирское обнаружен грузовой тягач «Volvo» с полуприцепом,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В лютый тридцатиградусный мороз у автомобиля перемерзла топливная система, из-за чего он и заглох. Когда полицейские прибыли на место, около кабины авто стоял водитель. Он рассказал о том, что вот уже два часа пытается устранить проблему, но ничего не выходит.

Инспекторы ДПС помогли отбуксировать заглохший грузовик на автостоянку. Утром топливную систему удалось отогреть, авто завелось. Дальнобойщик продолжил свой путь.

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