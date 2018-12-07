2018-12-07T07:11:43+03:00
Происшествия

Участковый из Бурятии задержал местного наркомана и изъял почти полкилограмма запрещенного вещества

По результатам медицинского освидетельствования мужчина был под травкой
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Участковый из Бурятии задержал местного наркомана.Участковый из Бурятии задержал местного наркомана.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 29 ноября участковый уполномоченный полиции Бурятии по Знаменскому району делал привычный обход административного участка. Навстречу ему попался неработающий житель района.

- Во время профилактической беседы участковый заметил, что гражданин находится в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Республике Бурятия. - По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что опьянение гражданина связано с употреблением запрещенного растительного наркотика.

Помимо этого у него обнаружили и изъяли 222 граммов запрещенного вещества.

Также в ходе следствия выяснилось, что 30-летний подозреваемый уже был ранее судим за хранение наркотиков, кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Мужчину привлекли к административной ответственности за употребление запрещенных веществ и завели уголовное дело по признакам преступления.

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