Участковый из Бурятии задержал местного наркомана и изъял почти полкилограмма запрещенного вещества

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-07T07:11:43+03:00

По результатам медицинского освидетельствования мужчина был под травкой

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Вечером 29 ноября участковый уполномоченный полиции Бурятии по Знаменскому району делал привычный обход административного участка. Навстречу ему попался неработающий житель района.

- Во время профилактической беседы участковый заметил, что гражданин находится в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Республике Бурятия. - По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что опьянение гражданина связано с употреблением запрещенного растительного наркотика.

Помимо этого у него обнаружили и изъяли 222 граммов запрещенного вещества.

Также в ходе следствия выяснилось, что 30-летний подозреваемый уже был ранее судим за хранение наркотиков, кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Мужчину привлекли к административной ответственности за употребление запрещенных веществ и завели уголовное дело по признакам преступления.

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