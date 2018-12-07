7 Дек. 07:56 2018-12-07T07:56:24+03:00

Спасти «Лексус» и нервы: житель Анграска отсудил у администрации двести тысяч рублей за яму на дороге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина не смог объехать яму и значительно повредил автомобиль

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Ангарчанин обратился в городской суд с заявлением о взыскании материального ущерба у администрации округа. Мужчина указал, что в апреле этого года он за рулем «Лексуса» наехал на яму по улице Кирова. Эти обстоятельства были подтверждены карточкой учета транспортного средства.

- Автомобилю были причинены механические повреждения: оба правых колеса, литые диски. Согласно заключению АНО «Байкальский Экспертно-Криминалистический Центр» стоимость восстановительного ремонта без учета износа составляет 163 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Во время судебного заседания представитель ответчика посчитал исковые требования необоснованными и неподлежащими удовлетворению. Однако, в ходе рассмотрения дела была проведена судебная автотехническая экспертиза.

- С технической точки зрения причиной ДТП явилось наличие дефекта дорожного полотна в виде выбоины с отсутствующей (не оборудованной должным образом) зоной предупреждения участников дорожного движения об опасности, вызванной дорожными условиями, - добавили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Ширина ямы на дороге составила 1,63 метра, длина – 0,99 м., глубина – 0,13 м.

Свидетели происшествия также подтвердили факт наличия огромной ямы, которую невозможно было объехать.

Суд принял сторону истца. Теперь администрация Ангарского городского округа обязана оплатить расходы по экспертизам и материальный ущерб в размере 202 тысяч рублей.