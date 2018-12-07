Самолет из Москвы оцепили в аэропорту Иркутска из-за сообщения о минировании

7 Дек. 09:08 2018-12-07T09:22:56+03:00

Будет возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К счастью, сообщение о бомбе на борту оказалось ложным

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Полицейские Иркутска по тревоге прибыли на посадочную полосу. Они оцепили cамолет «Boeing» прибывший из Москвы рейсом 1562.

Неизвестный по телефону рассказал о том, что на борту воздушного судна приземлившегося в местном аэропорту находится взрывное устройство.

- Саперы обыскали самолет, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте. - Взрывное устройство не обнаружено. Будет возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме.

Звонивший уже установлен. Сыщики выясняют причины побудившие его сделать звонок.

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