СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-07T09:24:28+03:00

Иркутянка с поражением опорно-двигательного аппарата выиграла четыре медали в финале Кубка России по плаванию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соревнования проходили с 3 по 5 декабря в Московской области

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Спортсменка из Иркутска Полина Антипина выиграла четыре медали в финале Кубка России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Раменском Московской области. Туда съехалось более 200 пловцов из разных уголков страны.

Соревнования проходили с 3 по 5 декабря.

Наша землячка выиграла три серебряные медали на дистанциях 100 метров на спине брассом, 200 метров комплексным плаванием. А также Полина завоевала бронзу на 100-метровой дистанции вольным стилем.

- Полина очень серьезно относится к тренировкам, и на соревнованиях она выполнила все, как планировали, а где-то выступила даже лучше,- рассказал тренер спортсменки Николай Блинов.

Помимо этого Антипина выиграла бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем, но, к сожалению, не выполнила норматив КМС, поэтому не была награждена. Тем не менее, спортсменка подтвердила норматив мастера спорта России на трех дистанциях.

Отметим, что Полина Антипина учится на педагога в государственном университете Иркутска.