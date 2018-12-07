2018-12-07T09:24:28+03:00
Спорт

Иркутянка с поражением опорно-двигательного аппарата выиграла четыре медали в финале Кубка России по плаванию

Соревнования проходили с 3 по 5 декабря в Московской области
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Иркутянка с поражением опорно-двигательного аппарата выиграла четыре медали в финале Кубка России по плаванию.Иркутянка с поражением опорно-двигательного аппарата выиграла четыре медали в финале Кубка России по плаванию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Спортсменка из Иркутска Полина Антипина выиграла четыре медали в финале Кубка России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Раменском Московской области. Туда съехалось более 200 пловцов из разных уголков страны.

Соревнования проходили с 3 по 5 декабря.

Наша землячка выиграла три серебряные медали на дистанциях 100 метров на спине брассом, 200 метров комплексным плаванием. А также Полина завоевала бронзу на 100-метровой дистанции вольным стилем.

- Полина очень серьезно относится к тренировкам, и на соревнованиях она выполнила все, как планировали, а где-то выступила даже лучше,- рассказал тренер спортсменки Николай Блинов.

Помимо этого Антипина выиграла бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем, но, к сожалению, не выполнила норматив КМС, поэтому не была награждена. Тем не менее, спортсменка подтвердила норматив мастера спорта России на трех дистанциях.

Отметим, что Полина Антипина учится на педагога в государственном университете Иркутска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына