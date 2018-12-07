2018-12-07T12:30:31+03:00
Общество

Аферисты разыгрывали шоу с кражами автомобилей, ради миллионных выплат по КАСКО в Иркутске [видео]

Жуликам грозит до 10 лет лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Аферисты разыгрывали шоу с кражами автомобилей, ради миллионных выплат по КАСКО в Иркутске.Аферисты разыгрывали шоу с кражами автомобилей, ради миллионных выплат по КАСКО в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Мошенники два года обманывали страховые компании Иркутской области, ради выплат по КАСКО они выдумывали целые представления. Полицейским удалось поймать всю банду, в нее входило 4 человека.

Аферисты разыгрывали шоу с кражами автомобилей, ради миллионных выплат по КАСКО в Иркутске.Видео: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Дмитрий ЗАНДАНОВ

Задержанными оказались 4 жителей Иркутска. Их лидером был 49-летний мужчина, именно ему пришла в голову идея незаконного бизнеса. Своей правой рукой он назначил 35-летнего приятеля, который и был непосредственным исполнителем преступного замысла. Позже для участия в афере они привлекли еще двоих знакомых.

Известно, что для получения страховки они устраивали настоящее шоу, подставной владелец автомобиля парковался возле торговых центров Иркутска и уходил, якобы по своим делам. В это время его подельник угонял машину, о чем «огорченный хозяин» сообщал полицейским и страховой компании. Им дважды удалось провернуть подобную схему, заработав несколько миллионов рублей. На третий раз их задержали сыщики при поддержке сил Росгвардии, преступники как раз получали выплату с очередной кражи.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – До суда их поместили под стражу.

Полицейские отметили, что подобную массовую аферу со страховкой КАСКО они расследуют впервые. Жуликам грозит до 10 лет лишения свободы.

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