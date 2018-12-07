Врачи и учителя Иркутской области смогут получить льготную ипотеку

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-07T14:51:22+03:00

Процентная ставка составит от 5,5 процентов

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Работники муниципальных учреждений здравоохранения и образования Иркутской области смогут получить льготный жилищный ипотечный кредит. Об этом сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области заключило соглашение с одним из банков. В его рамках из областного бюджета будет выделена субсидия на реализацию мероприятия по предоставлению льготных жилищных кредитов по стандартам акционерного общества «ДОМ.РФ». Процентная ставка при этом составит от 5,5%.

- Кредитные организации будут получать субсидию из областного бюджета. А жители региона смогут воспользоваться льготной ипотекой на приобретение жилья на первичном рынке. По условия программы, сумма кредита не должна превышать 5 млн рублей, - отметил Сергей Левченко.

Информацию о льготной региональной программе можно получить в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по телефону: 707-267.

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