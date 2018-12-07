СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-07T12:15:31+03:00

Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку из Братска почти на 300 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Жулики вновь обманывают наивных жителей Иркутской области. На уловку аферистов попалась пожилая женщина из Братска. Ей предложили денежную компенсацию за некачественное лекарство, для этого нужно было лишь оплатить страховку.

К полицейским за помощью обратилась 83-летняя женщина, она рассказала сыщикам, что стала жертвой преступников. На ее сотовый позвонила неизвестная и представилась работником медицинской фирмы. По словам мошенницы братчанке полагается компенсация в 400 тысяч рублей за ранее заказанное лекарство, которое оказалось некачественным. Получить их можно было только после оплаты страховки в 300 тысяч рублей. Работники банка, в котором пенсионерка переводила деньги, предостерегали ее о возможном обмане, но та была непреклонна.Свои сбережения несколькими платежами она перевела преступникам

- Сыщики устанавливают обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Проводится доследственная проверка по факту мошенничества.

Чтобы выяснить личность аферистки полицейские изучают номер ее сотового, а также банковские реквизиты, по которым она получила деньги.