Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку из Братска почти на 300 тысяч рублей
Жулики вновь обманывают наивных жителей Иркутской области. На уловку аферистов попалась пожилая женщина из Братска. Ей предложили денежную компенсацию за некачественное лекарство, для этого нужно было лишь оплатить страховку.
К полицейским за помощью обратилась 83-летняя женщина, она рассказала сыщикам, что стала жертвой преступников. На ее сотовый позвонила неизвестная и представилась работником медицинской фирмы. По словам мошенницы братчанке полагается компенсация в 400 тысяч рублей за ранее заказанное лекарство, которое оказалось некачественным. Получить их можно было только после оплаты страховки в 300 тысяч рублей. Работники банка, в котором пенсионерка переводила деньги, предостерегали ее о возможном обмане, но та была непреклонна.Свои сбережения несколькими платежами она перевела преступникам
- Сыщики устанавливают обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Проводится доследственная проверка по факту мошенничества.
Чтобы выяснить личность аферистки полицейские изучают номер ее сотового, а также банковские реквизиты, по которым она получила деньги.