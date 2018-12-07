2018-12-07T12:15:31+03:00
Общество

Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку из Братска почти на 300 тысяч рублей

Проводится доследственная проверка
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку из Братска почти на 300 тысяч рублей.Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку из Братска почти на 300 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Жулики вновь обманывают наивных жителей Иркутской области. На уловку аферистов попалась пожилая женщина из Братска. Ей предложили денежную компенсацию за некачественное лекарство, для этого нужно было лишь оплатить страховку.

К полицейским за помощью обратилась 83-летняя женщина, она рассказала сыщикам, что стала жертвой преступников. На ее сотовый позвонила неизвестная и представилась работником медицинской фирмы. По словам мошенницы братчанке полагается компенсация в 400 тысяч рублей за ранее заказанное лекарство, которое оказалось некачественным. Получить их можно было только после оплаты страховки в 300 тысяч рублей. Работники банка, в котором пенсионерка переводила деньги, предостерегали ее о возможном обмане, но та была непреклонна.Свои сбережения несколькими платежами она перевела преступникам

- Сыщики устанавливают обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Проводится доследственная проверка по факту мошенничества.

Чтобы выяснить личность аферистки полицейские изучают номер ее сотового, а также банковские реквизиты, по которым она получила деньги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
А за балясины ответишь: в Иркутске владельца аптеки, с которой упал элемент декора, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Почти 1 млн украл преподаватель иркутского техникума подрабатывая страховым агентом
Михаил Шуфутинский в Подмосковье: в Россию певец вернулся ради любимой женщины
Движение транспорта по улице Карла Либкнехта в Октябрьском районе Иркутска ограничат
Врачи и учителя Иркутской области смогут получить льготную ипотеку
Аферисты разыгрывали шоу с кражами автомобилей, ради миллионных выплат по КАСКО в Иркутске [видео]
В Иркутске состоялся Российско-китайский форум делового сотрудничества
Иркутянка с поражением опорно-двигательного аппарата выиграла четыре медали в финале Кубка России по плаванию
Самолет из Москвы оцепили в аэропорту Иркутска из-за сообщения о минировании
В Усолье-Сибирском сотрудники полиции задержали распространителя наркотиков в особо крупном размере
Спасти «Лексус» и нервы: житель Анграска отсудил у администрации двести тысяч рублей за яму на дороге
Авось не поймают: пьяному водителю из Ангарска придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться прав на два года
Участковый из Бурятии задержал местного наркомана и изъял почти полкилограмма запрещенного вещества
Инспекторы ГИБДД спасли дальнобойщика, машина которого заглохла около Усолья-Сибирского
Я и не пропадал: охотник из Бурятии с удивлением встретил спасателей два дня искавших его на 45 градусном морозе
Подросток в Бурятии наворовал имущества из частных домов на 100 тысяч рублей
Спортсмены из Приангарья привезли 14 медалей с первенства СФО и России по спортивному туризму
София Мехоношина из Иркутска прошла в финал музыкального конкурса «Щелкунчик»
Причины пожаров в школах Иркутской области: нарушение правил безопасности и халатность
Выставка ко Дню Конституции России открылась в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 7 декабря ночью -30, днем -22
В Бурятии автомобили с пассажирами, среди которых четыре ребенка, попали в снежный плен
На Урицкого-каток, на Степана Разина-сквер Дружбы: жители Правобережного округа Иркутска выступили с инициативами благоустройства
Взяли с поличным: канал сбыта синтетических наркотиков ликвидировали в Иркутской области
Елочные базары 2018 начнут работать в Иркутске 15 декабря
12 декабря ищите в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» рецепты блюд для новогоднего стола и рождественские открытки