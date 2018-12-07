2018-12-07T12:48:57+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Карла Либкнехта в Октябрьском районе Иркутска ограничат

Это связано с предстоящим ремонтом
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение по улице Карла Либкнехта в Октябрьском районе Иркутска ограничат.Движение по улице Карла Либкнехта в Октябрьском районе Иркутска ограничат.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! С 10 по 14 декабря частично ограничат движение транспорта на улице Карла Либкнехта возле места пересечения с улицей Софьи Перовской.

В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, причину изменений:

- Участки дороги перекроят и ограничат для проведения аварийных ремонтных работ на канализационных и водопроводных сетях.

Водители, учтите это планируя маршрут своего движения.

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