Движение транспорта по улице Карла Либкнехта в Октябрьском районе Иркутска ограничат
Внимание, автомобилисты! С 10 по 14 декабря частично ограничат движение транспорта на улице Карла Либкнехта возле места пересечения с улицей Софьи Перовской.
В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, причину изменений:
- Участки дороги перекроят и ограничат для проведения аварийных ремонтных работ на канализационных и водопроводных сетях.
Водители, учтите это планируя маршрут своего движения.
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