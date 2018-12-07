2018-12-07T13:02:15+03:00
Звезды

Михаил Шуфутинский в Подмосковье: в Россию певец вернулся ради любимой женщины

Отпраздновав 70-летие, шансонье продал поместья в Америке и заявил, что его место на Родине
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Михаил Шуфутинский в Подмосковье: в Россию певец вернулся ради любимой женщины.Михаил Шуфутинский в Подмосковье: в Россию певец вернулся ради любимой женщины.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Совсем недавно певец Михаил Шуфутинский был в России скорее гостем, хотя и желанным, и очень частым. Он жил то в Филадельфии, то в Лос-Анджелесе, где были его поместья, то наездами – в России. А уж если отдыхал – так на испанском Тенерифе, где также имелся особнячок. И вдруг певец заявляет : «Я окончательно осел в России и продал поместья в Лос-Анджелесе и Филадельфии!».

В 2015 году Михаил Шуфутинский, после смерти супруги Маргариты Михайловны, с которой он прожил вместе 44 года, остался один. Оставаться в коттедже в Лос-Анджелесе он не смог – все напоминало о ней. Перебрался в Филадельфию, купив особняк поблизости от сына Антона и его семьи. Но…решил вернуться в Россию. Об этом сообщает "ЭГ".

В подмосковном поселке Сапожок, что неподалеку от аэропорта Внуково, певец еще в 2004 году приобрел большой участок земли, на котором начал возводить двухэтажный особняк площадью 800 кв. м, - уточняет подробности сайт eg.ru. - Его проект в стиле «дорого-богато» разработал известный архитектор Константин Козловский. Глухих стен, например, на первом этаже дома нет — все зоны разделяются белыми мраморными колоннами. В левом крыле здания располагаются гардеробная, прихожая, гостевой туалет и кабинет артиста, где хранится антиквариат.

Знаменитые угодья Михаила Шуфутинского в поселке Сапожок. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Знаменитые угодья Михаила Шуфутинского в поселке Сапожок.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Обслуживают поместье 20 человек персонала, в число которого входит не только охрана, но и кухарки, и домработницы. А вместе с Михаилом Шуфутинским живет его любимая женщина - 42-летняя танцовщица из его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова. Правда, о планах жениться на ней пока ничего нет. Ей шансонье дарит украшения, меха и иномарки. По слухам, именно Светлана Уразова уговорила мэтра шансона осесть в России.

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