2018-12-07T13:29:45+03:00
Общество

Почти 1 млн украл преподаватель иркутского техникума подрабатывая страховым агентом

му грозит до 6 лет лишения свободы, а также крупный штраф
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Преподаватель техникума подрабатывая страховым агентом украл почти 1 млн рублей в Иркутской области.Преподаватель техникума подрабатывая страховым агентом украл почти 1 млн рублей в Иркутской области.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Источник дополнительного заработка нашел для себя педагог из Иркутска. Совмещая должность преподавателя в одном из городских техникумов и работу страховым агентом, 31 –летний мужчина похитил у жителей областного центра 899 тысяч рублей.

Иркутянин год работавший преподавателем одного из местных техникумов подрабатывал страховым агентом. В течение года он продавал фальшивые электронные полисы ОСАГО. Через Интернет он находил уже готовые электронные полисы с недорогими предметами страховки. В них он удалял настоящую информацию о клиенте и его имуществе, заменяя другими. Например, вписав данные об автомобиле, он получал страховую премию в сумме реально страхуемой машины.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Дело передано в суд.

Всего жертвами жулика стали 139 человек. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, а также крупный штраф.

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