2018-12-07T14:28:43+03:00
Общество

А за балясины ответишь: в Иркутске владельца аптеки, с которой упал элемент декора, оштрафовали на 100 тысяч рублей

Он самовольно изменил памятник культуры
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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А за балясины ответишь: в Иркутске владельца аптеки, с которой упал элемент декора, оштрафовали на 100 тысяч рублей.А за балясины ответишь: в Иркутске владельца аптеки, с которой упал элемент декора, оштрафовали на 100 тысяч рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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С фасада здания являющегося региональным памятником культуры без разрешения убрали элементы декора - деревянные балясины, тем самым нарушив закон. Собственник принял такое решение после того, как одна из них упала на жительницу Иркутска.

Здание аптеки было построено по проекту известного иркутского архитектора Алексея Кузнецова в 1898 - 1901 годах для провизора Моисея Григорьевича Писаревского. В 1980 года ему присвоен статус объекта культурного наследия. Одна из деревянных балясин упала на местную жительницу летом 2018 года. Пострадавшую с тяжелой травмой доставили в больницу, где ей была проведена операция. Испугавшись повторения трагедии, владелец здания без разрешения службы по охране культурного наследия снял опасные украшения с фасада здания.

- Суд учел мотив собственника, а также то, что снятые элементы декора были сохранены - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. – Однако он не принял мер к соблюдению порядка охраны памятника.

По решению суда владелец аптеки заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Оспаривать его он не стал, по этой статье это минимальная сумма штрафа.

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