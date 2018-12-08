Первую ледовую переправу открыли в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:47 2018-12-08T04:47:59+03:00

Проезжать по ней могут автомобили грузоподъемностью до 5 тонн

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Этой зимой в Иркутской области планируют открыть 55 ледовых переправ в 21 районе. И одна из них уже заработала. Первый ледовый переезд открыт на реке Уде в районе деревни Казачья Бадарановка Нижнеудинского района. Проезжать по нему могут автомобили грузоподъемностью до 5 тонн и интервалом движения не менее 35 метров. Эту переправу уже приняли инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам.

Кстати, специалисты напоминают о правилах, которые нужно соблюдать при переезде по ледовым дорогам. Выезжайте на лёд медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Перед выездом отстегните ремни безопасности, опустите стекла в автомобиле, приоткройте двери.

- На ледовой переправе запрещено останавливаться, нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.