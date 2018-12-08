Пытался очистить кредитную историю для нового займа: братчанин попался на удочку мошенников

СЕГОДНЯ 08:21 2018-12-08T08:21:18+03:00

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Аферисты придумывают все более изощренные способы обмана доверчивых жителей Иркутской области. Очередной жертвой мошенников стал 51-летний житель Братска.

Мужчина захотел взять кредит и разместил в Интернете заявку на получение займа. Через несколько дней ему позвонила женщина, которая представилась служащей одного из банков и сообщила, что ему одобрен кредит на 70 тысяч рублей. Далее она объяснила, что справка, которую он предоставил, якобы оформлена неправильно и предложила за небольшую сумму сделать новую. Через два дня мужчине вновь позвонили с предложением оплатить услуги по очистке его кредитной истории. Братчанин перевел неизвестным 10 тысяч рублей, но справки так и не дождался. А «банкиры» просто перестали выходить на связь.

- Преступники разыскиваются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще раз предупреждаем жителей региона быть осмотрительней. Особенно в предпраздничной суете.