2018-12-08T09:56:55+03:00
Авто

ДТП в Иркутске: столкновение трех автомобилей спровоцировало огромную пробку

Столкнулись Toyota Highlander, Mazda 6 и грузовик
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Иркутске: столкновение трех автомобилей спровоцировало огромную пробкуДТП в Иркутске: столкновение трех автомобилей спровоцировало огромную пробкуФото: Яна ЛИСИНА
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Из-за столкновения трех автомобилей образовалась огромная пробка на улице Гоголя в Иркутске. Там дорогу не поделили Toyota Highlander, Mazda 6 и грузовик.

Об этой аварии в соцсетях сообщают автомобилисты, которые вынуждены опаздывать по своим делам из-за затора, образовавшегося на месте ДТП. Фура перегородила практически всю проезжую часть. Усложняет проезд, что дорога на этом участке с односторонним движением.

Что стало причиной столкновения, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД, которые уже работают на месте происшествия. Информации о пострадавших нет.

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