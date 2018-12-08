Иркутянин отправился в колонию строгого режима за убийство матери

8 Дек. 11:56 2018-12-08T11:56:32+03:00

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Трагедией закончилось застолье между жителем Иркутска и его матерью в мае этого года. Во время попойки между ними возникла ссора, во время которой мужчина стал избивать мать руками, а затем схватил металлическую трубу и несколько раз ударил ей женщину по голове.

От полученных травм избитая скончалась на месте. Преступника удалось задержать по горячим следам. На него было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Во время следствия он полностью признал свою вину, а на днях услышал окончательный приговор.

- Ближайшие 6 лет 9 месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска.

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