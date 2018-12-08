2018-12-08T11:56:32+03:00
Происшествия

Иркутянин отправился в колонию строгого режима за убийство матери

Его приговорили к 6 годам 9 месяцам заключения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутянин отправился в колонию строгого режима за убийство материИркутянин отправился в колонию строгого режима за убийство материФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедией закончилось застолье между жителем Иркутска и его матерью в мае этого года. Во время попойки между ними возникла ссора, во время которой мужчина стал избивать мать руками, а затем схватил металлическую трубу и несколько раз ударил ей женщину по голове.

От полученных травм избитая скончалась на месте. Преступника удалось задержать по горячим следам. На него было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Во время следствия он полностью признал свою вину, а на днях услышал окончательный приговор.

- Ближайшие 6 лет 9 месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска.

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