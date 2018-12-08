2018-12-08T15:33:39+03:00
Спорт

Иркутский футболист Андрей Ещенко успешно прооперирован в Риме

Защитнику «Спартака» сделали операцию на колене
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Андрей Ещенко во время матча с "Рапидом". Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва)Андрей Ещенко во время матча с "Рапидом". Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва)
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Знаменитый футболист из Иркутска Андрей Ещенко выбыл из строя на шесть месяцев. Именно столько защитнику московского «Спартака» придется восстанавливаться после операции на колене, которую он перенес в римской клинике «Вилла Стюарт».

- Операция Андрея Ещенко прошла успешно, - сообщили в пресс-службе «Спартака». - Игроку проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Желаем Андрею скорейшего выздоровления.

Напомним, повреждение иркутянин получил во время матча Лиги Европы против австрийского «Рапида». При этом сибиряк, как настоящий боец доиграл матч до конца без замен.

Перед отлетом в Италию Андрей Ещенко, рассказал о своем настрое корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске.

- Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь, - бодрым голосом отвечает Андрей Ещенко. – Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют. (Подробности)

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