Берегите свои денежки: полиция напоминает об активизации мошенников в предновогодний период в Иркутской области

9 Дек. 05:52 2018-12-09T05:52:20+03:00

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Праздник к нам приходит, а вместе с ним просыпаются и мошенники. А все почему? Да потому что денежных средств у иркутян в преддверии Нового года становится больше. Все хотят славно отдохнуть во время зимних каникул и с размахом встретить приближающийся год свиньи, так сказать, ни в чем себе не отказывая. Плюс подарки надо купить всем родственникам и друзьям. Накоплений достаточно. Это понимают и мошенники, воришки и обманщики.

- Как показывает многолетняя практика, высокую активность в предстоящие новогодние праздники проявляют различного рода аферисты, выдающие себя за организаторов крупных лотерей и розыгрышей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Так, например, пару дней назад таксист из Ангарска стал жертвой телефонного мошенничества. Водитель получил заявку якобы от руководителя одного из правоохранительных ведомств. Клиент попросил мужчину заскочить в магазин за конфетами, коньяком и закинуть денег на разные телефонные номера, пообещав, что все вернет во время поездки. В итоге таксист не увидел ни клиента, ни 14 тысяч рублей.

А в декабре прошлого года, уже в Братске, местный житель поверил в то, что якобы стал победителем розыгрыша и выиграл автомобиль. Мужчина обрадовался, связался с представителями фирмы, которая обманула его в итоге на 80 тысяч рублей. Ни машины, ни денег.

Полицейские еще раз призывают всех жителей Иркутской области быть бдительными и внимательными.