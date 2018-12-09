Выставка работ мастеров народных ремесел «Моя семья-Жемчужина Сибири» откроется в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:15 2018-12-09T07:15:35+03:00

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В Иркутском областном доме народного творчества 12 декабря в 12:00 откроется выставка работ мастеров народных ремесел «Моя семья- Жемчужина Сибири». Она пройдет в рамках областного казачьего фестиваля.

- На выставке представлены изделия 25 мастеров из 6 муниципальных образований Иркутской области, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного дома народного творчества.- В экспозиции: глиняная утварь, традиционная вышивка, народная тряпичная кукла, сувениры из солёного теста, отражающие быт казачества.

Также в рамках выставки пройдет торжественное награждение победителей смотра-конкурса традиционной казачьей культуры и художественного творчества первичных казачьих обществ Иркутского казачьего общества «Моя любимая станица», в котором примут участие атаман Иркутского войскового казачьего общества, а также казачий генерал Николай Иванович Шахов и директор ИОДНТ Людмила Анатольевна Герда.

Всех присутствующих ждет увлекательная и интересная концертная программа с участием творческих и танцевальных коллективов Иркутской области.