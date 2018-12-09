2018-12-09T07:47:48+03:00
Происшествия

Хотела продать гараж, а в итоге стала жертвой мошенников: братчанка лишилась крупной суммы

Преступники подключили к своему номеру услугу «Мобильный банк» и сняли все деньги со счета
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Хотела продать гараж, а в итоге стала жертвой мошенников: братчанка лишилась крупной суммы.Хотела продать гараж, а в итоге стала жертвой мошенников: братчанка лишилась крупной суммы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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53-летняя братчанка решила продать свой гараж и поместила объявление на одном из сайтов. Вскоре ей позвонил первый покупатель.

- Для получения предоплаты «покупатель» предложила братчанке проследовать до банкомата и провести некие манипуляции, суть которых были ей малопонятны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Чуть позже женщина получила сообщение о том, что на ее счет поступила крупная сумма – 90 тысяч рублей. Однако соискательница перезвонила и завила, что произошла ошибка и деньги необходимо вернуть обратно на счет мобильного телефона. Жительница Братска так и сделала. После этого номер псевдо покупательницы был уже недоступен, а с банковского счета потерпевшей сняты все денежные средства.

В ходе проверки полиции удалось выяснить, что номера, с которых звонили женщине и куда были перечислены деньги зарегистрирован в Уральском регионе.

- Злоумышленники, воспользовавшись доверием пострадавшей, с её помощью подключили мобильный банк на свой номер, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Это позволило им провести операцию перевода средств между её же картами. Получив сообщение о пополнении счёта, женщина не обратила внимания на суть операции и отправила поступившую сумму мошенникам.

Сотрудники полиции напоминают о том, что в последнее время аферисты подыскивают себе жертв в виртуальном пространстве именно среди тех, кто покупает или продает товар.

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