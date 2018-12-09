9 Дек. 08:52 2018-12-09T08:52:32+03:00

Жизнь ничему не учит: ранее судимый улан-удэнец снова задержан за кражу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В отдел полиции Улан-Удэ с заявлением обратился местный житель. Он рассказал, что в ноябре этого года неизвестный проник в его дом, пока никого не было. Преступник отжал стеклопакет, залез в комнату и похитил системный блок, монитор и роутер. Сумма ущерба составила 5,5 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 27-летний неработающий ранее судимый улан-удэнец, у которого обнаружено и изъято похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по признакам преступления. Ведется следствие.

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