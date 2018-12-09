2018-12-09T10:07:03+03:00
Происшествия

Будьте аккуратнее в местах большого скопления людей: в Бурятии мужчину обокрали прямо на остановке общественного транспорта

Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Будьте аккуратнее в местах большого скопления людей: в Бурятии мужчину обокрали прямо на остановке общественного транспорта.Будьте аккуратнее в местах большого скопления людей: в Бурятии мужчину обокрали прямо на остановке общественного транспорта.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В отделение полиции Бурятии по городу Улан-Удэ обратился местный житель с заявлением. Он рассказал о том, что 25 ноября на остановке общественного транспорта в Октябрьском районе неизвестный отобрал у него сотовый телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый – 18-летний неработающий улан-удэнец, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по признакам преступления. Сейчас ведется следствие. Вора проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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