2018-12-09T11:21:30+03:00
Досуг

Денис Мацуев скоро приедет в Иркутск: виртуозный пианист отыграет три концерта

Практически все билеты уже раскуплены
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Денис Мацуев скоро приедет в Иркутск: виртуозный пианист отыграет три концерта.Денис Мацуев скоро приедет в Иркутск: виртуозный пианист отыграет три концерта.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Знаменитый пианист, наш земляк Денис Леонидович Мацуев скоро прибудет в Иркутск. Артист даст три концерта в рамках «Рождественских встреч с Денисом Мацуевым».

Все концерты пройдут в Музыкальном театре имени Н.М. Загурского.

Первый состоится прямо перед празднованием Нового года 31 декабря в 17:00. Кстати, в этом шоу будут принимать участие артисты Большого театра России. Поспешите увидеть соло примы и жены Мацуева Екатерины Шипулиной.

Следующие концерты пройдут 6 и 8 января. На сцену выйдут маленткие виртуозы, которых вы уже могли видеть на фестивале «Звезды на Байкале» в этом году. Среди них Александра Довгань и Матвей Блюмен.

Начало заключительных концертов в 19:00.

Подробнее о мероприятиях читайте а разделе "Афиша".

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