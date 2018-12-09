2018-12-09T12:14:18+03:00
Общество

Расписание электричек изменилось в Иркутской области с 9 декабря

По новому графику поезда будут ездить весь предстоящий год
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Расписание электричек изменилось в Иркутской области с 9 декабря.Расписание электричек изменилось в Иркутской области с 9 декабря.Фото: Алексей ФОКИН
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С сегодняшнего дня, 9 декабря меняется расписание пригородных поездов Восточно – Сибирской железной дороги. Оно будет действовать в течение 2019 года.

- Восточно-Сибирская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов, - сообщили в пресс-службе ВСЖД. - Подробная информация размещена на сайте АО "Байкальская пригородная пассажирская компания".

Также актуальную и достоверную информацию о движении поездов пассажиры могут узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», перейдя в раздел «Пассажирам».

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