Расписание электричек изменилось в Иркутской области с 9 декабря
С сегодняшнего дня, 9 декабря меняется расписание пригородных поездов Восточно – Сибирской железной дороги. Оно будет действовать в течение 2019 года.
- Восточно-Сибирская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов, - сообщили в пресс-службе ВСЖД. - Подробная информация размещена на сайте АО "Байкальская пригородная пассажирская компания".
Также актуальную и достоверную информацию о движении поездов пассажиры могут узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», перейдя в раздел «Пассажирам».
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