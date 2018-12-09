Из-за аварии жильцы микрорайона Академгородок остались без горячей воды и отопления

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-09T13:32:48+03:00

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Сегодня утром, 9 декабря примерно в 11 утра в микрорайоне Академгородок Иркутска произошла авария на тепловых сетях. В результате этого в часть строений осталась без горячей воды и отопления. В единой справочной службе аварию подтвердили и рассказали о том, что уже ведутся ремонтные работы. Аварийные службы планируют подключить дома к отоплению и подаче горячей воды примерно к 19:00.

- В Академгородке прорвало трубы с горячей водой, затопило кипятком подвалы в новостройках, - рассказывают местные жители. - У нас отключили горячую воду и отопление, температура в домах очень быстро падает, сейчас примерно плюс 14. Говорят, что завтра школа 19 не будет работать.

Отметим, что также сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в микрорайоне Иркутск-2 наблюдается частичное понижение температуры теплоснабжения. В контакт-центре подтвердили и этот факт. Ориентировочно прежнее функционирование планируют вернуть к 21:00.

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