Дай 300 рублей, а то зарежу: девушка из Забайкалья попыталась ограбить киоск с фруктами, случайно ранила продавца, испугалась и убежала

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-09T15:01:38+03:00

Дай 300 рублей: девушка из Забайкалья попыталась ограбить киоск с фруктами, случайно ранила продавца, испугалась и убежала. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Она могла попасть за решетку на 10 лет

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В прошедшую пятницу около 11 часов утра неизвестная девушка зашла во фруктовый киоск и потребовала у продавца 300 рублей. Мужчина отказался. Преступница достала нож и начала угрожать, потребовала уже 1000 рублей.

- Мужчина попытался выхватить нож и схватился за лезвие, в результате чего злоумышленница порезала потерпевшему ладонь, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю. - Увидев кровь, девушка бросила нож и скрылась.

Мужчина получил незначительные травмы.

В ходе оперативно-розыскных действий полицейским удалось установить личность горе-воришки. Ею оказалась 18-летняя ранее не судимая местная жительница.

В ее отношении заведено уголовное дело по статье «Разбой». Учитывая то, что она имеет постоянное место жительства и совершила преступление впервые, следователи приняли решение об избрании в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Хотя ей могло грозить заключение сроком до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей.