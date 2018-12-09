Прогноз погоды в Иркутске: 10 декабря днем -18

9 Дек. 16:10 2018-12-09T16:10:41+03:00

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Долгожданное потепление пришло в Иркутск. Завтра днем, 10 декабря, синоптики обещают -16, -18 градусов. Ночью температура воздуха в городе будет -26, -28. В столице Приангарья переменная облачность, снега по прогнозу быть не должно. Ветер ночью переменный до 5 м/с, днем юго-восточный 4-9 м/с.

А вот в Иркутской области в отдельных районах обещают небольшой снег, днем в северных районах местами умеренный снег, утром местами туман, переменная облачность.

- Ветер в Приангарье юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, днем в северных районах порывы до 13 м/с, поземки, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура по области ночью -23,-28, при прояснении -33,-38. Днем ожидается -14,-19, в пониженных формах рельефа -24,-29, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами -9,-14 градусов.