2018-12-09T16:10:41+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 10 декабря днем -18

По области – небольшой снег
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 10 декабря днем -18Прогноз погоды в Иркутске: 10 декабря днем -18Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Долгожданное потепление пришло в Иркутск. Завтра днем, 10 декабря, синоптики обещают -16, -18 градусов. Ночью температура воздуха в городе будет -26, -28. В столице Приангарья переменная облачность, снега по прогнозу быть не должно. Ветер ночью переменный до 5 м/с, днем юго-восточный 4-9 м/с.

А вот в Иркутской области в отдельных районах обещают небольшой снег, днем в северных районах местами умеренный снег, утром местами туман, переменная облачность.

- Ветер в Приангарье юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, днем в северных районах порывы до 13 м/с, поземки, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура по области ночью -23,-28, при прояснении -33,-38. Днем ожидается -14,-19, в пониженных формах рельефа -24,-29, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами -9,-14 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дай 300 рублей, а то зарежу: девушка из Забайкалья попыталась ограбить киоск с фруктами, случайно ранила продавца, испугалась и убежала
Из-за аварии жильцы микрорайона Академгородок остались без горячей воды и отопления
Расписание электричек изменилось в Иркутской области с 9 декабря
Денис Мацуев скоро приедет в Иркутск: виртуозный пианист отыграет три концерта
Будьте аккуратнее в местах большого скопления людей: в Бурятии мужчину обокрали прямо на остановке общественного транспорта
Жизнь ничему не учит: ранее судимый улан-удэнец снова задержан за кражу
Хотела продать гараж, а в итоге стала жертвой мошенников: братчанка лишилась крупной суммы
Выставка работ мастеров народных ремесел «Моя семья-Жемчужина Сибири» откроется в Иркутске
Берегите свои денежки: полиция напоминает об активизации мошенников в предновогодний период в Иркутской области
Здание столярных мастерских РЖД горело в Усть-Куте
Автобус с рабочими попал в ДТП в Братске: пострадали четыре человека
Иркутский футболист Андрей Ещенко успешно прооперирован в Риме
Иркутянин отправился в колонию строгого режима за убийство матери
ДТП в Иркутске: столкновение трех автомобилей спровоцировало огромную пробку
Пытался очистить кредитную историю для нового займа: братчанин попался на удочку мошенников
Водителя автобуса, работавшего без лицензии поймали в Усолье-Сибирском
Первую ледовую переправу открыли в Иркутской области
А за балясины ответишь: в Иркутске владельца аптеки, с которой упал элемент декора, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Почти 1 млн украл преподаватель иркутского техникума, подрабатывая страховым агентом
Михаил Шуфутинский в Подмосковье: в Россию певец вернулся ради любимой женщины
Движение транспорта по улице Карла Либкнехта в Октябрьском районе Иркутска ограничат
Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку из Братска почти на 300 тысяч рублей
Врачи и учителя Иркутской области смогут получить льготную ипотеку
Аферисты разыгрывали шоу с кражами автомобилей, ради миллионных выплат по КАСКО в Иркутске [видео]