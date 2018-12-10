2018-12-10T03:44:08+03:00
Общество

Археологическая выставка «Иркутск - центр миграционных путей» представит экспонаты тысячелетней давности

Посмотреть экспозицию можно будет с 14 декабря
Ирина РЮТИНА
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Фото: Иркутский областной краеведческий музейФото: Иркутский областной краеведческий музей
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В отделе Иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию» 14 декабря откроется археологическая выставка «Иркутск - центр миграционных путей». Она посвящена эволюции человечества. На выставке иркутянам представят экспонаты из фондов музея, возраст которых - тысячи лет.

- Древнее население Сибири оставило для современных исследователей множество свидетельств своей деятельности в виде артефактов, наскальных рисунков, захоронений, а также ряд вопросов и загадок, - отмечают в Иркутском областном краеведческом музее. - Разделы экспозиции повествуют не только о материальной и духовной стороне жизни древних обитателей Сибири, но и об условиях, в которых существовали люди, об их взаимодействии с окружающим миром, о маршрутах, которые они проходили в ходе миграций, осваивая целые континенты.

Каменные орудия, образцы первобытного искусства и многое другое можно будет посмотреть в 130-м квартале. Кое-что можно будет не только увидеть. Специально для выставки археологи-реконструкторы создали набор реплик древних каменных орудий, которые можно будет взять в руки и рассмотреть.

Несколько интересных фактов из области сибирской археологии от Иркутского краеведческого музея:

- Впервые в России археологический памятник эпохи палеолита (самого древнего периода человеческой истории) был найден в Иркутске в XIX веке.

- Самое древнее на данный момент погребение в Сибири (захоронение с погребальным ритуалом) было раскопано на знаменитом археологическом памятнике в селе Мальта Усольского района.

- Все керамические сосуды в нашем регионе на протяжении тысячелетий имели круглое или острое дно. Плоскодонная посуда в Сибири появилась только в железном веке.

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