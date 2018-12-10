В Иркутске откроется выставка 25 художников

10 Дек. 04:36 2018-12-10T04:58:10+03:00

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В этом году ежегодная отчётная пленэрная выставка «Краски Сибири-2018» объединила 25 художников из Иркутска, Ангарска, Омска, Новосибирска, Абакана, Красноярска, Шелехова, Уфы, Хабаровска. Откроется она в нашем городе 20 декабря.

- В экспозиции будет более 60 полотен, - пресс-служба арт-галереи «ДиаС».

Художники представят работы, которые были сделаны за год во время их путешествий по Европе, Азии и Африке. Жанры, которые представят на выставке – натюрморт, пейзаж, бытовая живопись и другие.

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