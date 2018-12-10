СЕГОДНЯ 05:57 2018-12-10T05:57:06+03:00

Приставы помогли вдове из Иркутска взыскать 700 тысяч рублей с водителя сбившего ее мужа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После принятых ими мер виновник аварии перевел деньги в тот же день

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В Иркутске вдова через суд добилась компенсации за погибшего мужа, но получить деньги ей удалось только через приставов. Перспектива лишиться своих трех автомобилей заставила должника выплатить долг.

В межрайонный отдел судебных приставов поступило решение суда о взыскание ущерба причиненного преступлением. Водителя сбившего насмерть пешехода в Иркутске обязали выплатить вдове погибшего 700 тысяч рублей. Однако виновник ДТП не спешил с выплатой компенсации.

- Приставы установили, что у должника имеется в собственности три автомобиля, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Ему запретили любые регистрационные действия с машинами, а также ограничили право выезда за пределы страны.

После принятых мер виновник аварии перевел деньги в тот же день. Вся сумма поступила на счет жены погибшего пешехода.