СЕГОДНЯ 07:15 2018-12-10T07:29:12+03:00

Ребенок погиб на пожаре в Иркутской области, оставшись один дома он топил печь, чтобы согреться . Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Его тело было обнаружено спасателями при разборе завалов

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Трагедия произошла в селе Оса Иркутской области. В 35 градусный мороз 15-летний подросток, оставшийся один в деревянном доме, самостоятельно топил печь. Из-за нарушения техники противопожарной безопасности произошел пожар.

Накануне, ночью 8 декабря в местную пожарную службу позвонили очевидцы, они рассказали, что горит деревянный дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что одноэтажное здание уже полностью охвачено огнем.

- Тушение пожара осложнялось сильным холодом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - К 7.30 пожар был ликвидирован. Здание полностью выгорело.

По одной из версий, подросток во сне надышался угарным газом, от пожара, который начался с печи в доме. Его тело было обнаружено спасателями при разборе завалов.

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