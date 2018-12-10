Чунский душитель: дело об убийстве 80-летней пенсионерки передано в суд
Закончилось расследование трагедии произошедшей в поселке Октябрьский Чунского района. Местный житель убил 80-летнюю женщину за то, что она отказалась дать ему в долг.
Сыщики установили, что 27 апреля 2018 года пьяный мужчина ворвался в дом пенсионерки с требованием занять денег, чтобы продолжить свои алкогольные похождения. Услышав отказ, разъяренный гость напал на беззащитную женщину и задушил ее. После чего он принялся обыскивать ее квартиру пока не нашел скромные сбережения пожилой женщины. Добычей нападавшего стали 4500 рублей.
- Утверждено обвинительное заключение по статьям «Разбой» и «Убийство», - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. - Материалы дела переданы в областной суд.
По совопности приговоров душителю грозит около 16 лет лишения свободы.
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