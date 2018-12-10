2018-12-10T08:48:26+03:00
Общество

За выходные 8 и 9 декабря в Иркутской области произошло 33 пожара, 12 человек удалось спасти, трое погибли

Почти половина пожаров произошла из-за неисправной проводки
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
За выходные 8 и 9 декабря в Иркутской области произошло 33 пожара, 12 человек удалось спасти, трое погибли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.За выходные 8 и 9 декабря в Иркутской области произошло 33 пожара, 12 человек удалось спасти, трое погибли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Наступившие в Иркутской области холода вынуждают жителей региона увеличивать нагрузку на электрические сети, зачастую старая либо неисправная проводка не выдерживает перегрузку напряжения. Также еще одной причиной пожаров стали нарушения пожарной безопасности при печном отоплении.

Так 10 жителям двухэтажного дома в Черемхово пришлось покинуть свои дома из-за пожара в одной из квартир. Аналогичный случай произошел в городе Зима, где местные спасатели эвакуировали из горящей квартиры 52-летнюю женщину, она отделалась ожогами. В ее квартире также произошло короткое замыкание.

Неосторожное обращение с огнем и нарушение правил противопожарной безопасности унесли жизни трех человек живших в частных домах. 15-летний подросток в селе Оса оставшийся один дома пытался отопить дом в холодную ночь. По одной из версий он уснул и не заметил пожар и надышался угарным газом.

- Тушение осложнялось 35 градусным морозом,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Спасатели несколько часов тушившие здание, лишь утром обнаружили останки юноши при разборе завалов.

Похожий случай произошел в селе Каменка Нижнеудинского района, 62-летний мужчина погиб в собственном доме. Дознаватели выяснили, что огонь начал распространяться от дивана, где было найдено тело сельчанина. По словам очевидцев, он часто злоупотреблял алкоголем и курил прямо в доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области 6-летний ребенок замерз в -40, пока его родители тушили горящую школу. Малыш не нашел их дома, испугался, вылез через окно и побежал искать [фото, аудио]. Подробнее.

Учеников из сгоревшей школы в поселке Алексеевск разместят в здании, которое предоставит речной порт. Также ребята будут учиться в здании начальной школы, которое не пострадало от пожара [аудио]. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Офис микрозаймов ограбили в Иркутске
Притон для наркоманов организовал в своем доме 68-летний житель Иркутской области
Водитель, устроивший ДТП в Иркутской области, в котором погиб его сын, признал себя виновным
11 декабря купите ежедневную газету «Комсомольская правда» и получите в подарок православный календарь на 2019 год
Приставил нож к горлу: житель Бурятии напал на фельдшера скорой помощи
Пропала без вести: 16-летнюю школьницу разыскивают в Братске
Чунский душитель: дело об убийстве 80-летней пенсионерки передано в суд
Ангарский маньяк Михаил Попков приговорен к пожизненному за 60 убийств
Ребенок погиб на пожаре в Иркутской области, оставшись один дома он топил печь, чтобы согреться
Приставы помогли вдове из Иркутска взыскать 700 тысяч рублей с водителя сбившего ее мужа
В Иркутске откроется выставка 25 художников
Археологическая выставка «Иркутск - центр миграционных путей» представит экспонаты тысячелетней давности
Прогноз погоды в Иркутске: 10 декабря днем -18
Дай 300 рублей, а то зарежу: девушка из Забайкалья попыталась ограбить киоск с фруктами, случайно ранила продавца, испугалась и убежала
Из-за аварии жильцы микрорайона Академгородок остались без горячей воды и отопления
Расписание электричек изменилось в Иркутской области с 9 декабря
Денис Мацуев скоро приедет в Иркутск: виртуозный пианист отыграет три концерта