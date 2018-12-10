2018-12-10T08:48:26+03:00
Общество

За выходные 8 и 9 декабря в Иркутской области произошло 33 пожара, 12 человек удалось спасти, трое погибли

Почти половина пожаров произошла из-за неисправной проводки
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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За выходные 8 и 9 декабря в Иркутской области произошло 33 пожара, 12 человек удалось спасти, трое погибли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.За выходные 8 и 9 декабря в Иркутской области произошло 33 пожара, 12 человек удалось спасти, трое погибли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Наступившие в Иркутской области холода вынуждают жителей региона увеличивать нагрузку на электрические сети, зачастую старая либо неисправная проводка не выдерживает перегрузку напряжения. Также еще одной причиной пожаров стали нарушения пожарной безопасности при печном отоплении.

Так 10 жителям двухэтажного дома в Черемхово пришлось покинуть свои дома из-за пожара в одной из квартир. Аналогичный случай произошел в городе Зима, где местные спасатели эвакуировали из горящей квартиры 52-летнюю женщину, она отделалась ожогами. В ее квартире также произошло короткое замыкание.

Неосторожное обращение с огнем и нарушение правил противопожарной безопасности унесли жизни трех человек живших в частных домах. 15-летний подросток в селе Оса оставшийся один дома пытался отопить дом в холодную ночь. По одной из версий он уснул и не заметил пожар и надышался угарным газом.

- Тушение осложнялось 35 градусным морозом,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Спасатели несколько часов тушившие здание, лишь утром обнаружили останки юноши при разборе завалов.

Похожий случай произошел в селе Каменка Нижнеудинского района, 62-летний мужчина погиб в собственном доме. Дознаватели выяснили, что огонь начал распространяться от дивана, где было найдено тело сельчанина. По словам очевидцев, он часто злоупотреблял алкоголем и курил прямо в доме.

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